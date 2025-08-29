Каждый второй россиянин против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов

Каждый второй россиянин поддерживает запрет работы на госслужбе для вернувшихся релокантов, каждый пятый против такой дискриминации, 3 из 10 сомневаются. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителе экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй экономически активный россиянин (48%) поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина не принимать на государственную службу и в государственные компании вернувшихся релокантов. «Не должны релоканты работать в госкомпаниях и на госслужбе, так как доверия к ним уже нет»; «Кто их, где, о чем уговорил?!»; «Захотел — уехал, захотел — приехал, на мой взгляд, такие люди ненадёжные», — комментируют опрошенные.

Против предложения высказался каждый пятый респондент (21%), 3 из 10 затруднились с ответом: «Если релоканты обладают образованием и опытом, необходимым государству и госкомпаниям, пусть работают»; «Граждане страны не могут лишаться своих гражданских прав или быть поражены в какой-либо законной деятельности. Госаппарат не вправе ограничивать передвижение граждан, выезд и въезд. Покидать страну и возвращаться в неё — это не преступление»; «Люди вернулись, а это значит, они поняли, что в этой стране лучше и будут работать на благо государства».

Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов значительно выше (54% против 43% среди россиянок). Кроме того, женщины гораздо чаще мужчин затруднялись с ответом (41 и 21% соответственно).

Наиболее ярко разделились мнения представителей разных поколений. Молодёжь до 35 лет проявляет наименьшую поддержку ограничений — всего 36%. С увеличением возраста опрошенных уровень поддержки запрета увеличивается, достигая 65% среди респондентов в возрасте 45+.

Похожая тенденция наблюдается и с увеличением уровня дохода: среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц инициативу поддержали 46%, среди граждан с зарплатой от 100 тысяч — 55%.

Время проведения опроса: 22—25 августа 2025 года.