Каждый второй россиянин против единой спортивной формы в школах

Большинство экономически активных россиян считает, что нашим школьникам не нужна единая спортивная форма. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

После обсуждения школьной формы Госдума переключилась на обсуждение спортивной формы учеников. Инициатива воспринята россиянами негативно. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 28% россиян, против — 55%, каждый шестой затруднился с ответом.

Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 32%, против — 57%, сомневаются — 11%.

Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».

Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (58 и 53% соответственно).

Молодёжь до 35 лет чаще всего настроена негативно (62% против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди россиян 45+ таких 46%).

Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше (62%), чем среди тех, чей заработок ниже.

Время проведения опроса: 8—9 сентября 2025 года.

