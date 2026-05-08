Каждый второй россиянин против объединения майских праздников за счёт январских каникул, за — каждый третий

Продлить выходные в мае за счёт январских каникул согласен только каждый третий россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Общественной палате РФ предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счёт перераспределения январских выходных дней, т.к. весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства: против высказались 53% опрошенных («Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять»), поддержали — лишь 33% («Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе»), ещё 14% затруднились с ответом («Хотелось бы долго отдыхать и в январе, и в мае»).

Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 39%, а среди женщин — 26%). Молодёжь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково (34 и 36% соответственно), тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше (29%).

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 43%, а среди обладателей высшего — только 29%.

С ростом доходов растёт и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч — уже 41%.

Время проведения опроса: 29 апреля — 5 мая 2026 года.