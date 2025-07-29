Каждый второй россиянин против привязки семейной ипотеки к прописке, за — каждый четвертый

Только каждый четвертый россиян поддерживает ограничение выдачи льготных ипотечных кредитов регионом прописки заёмщика, каждый второй против такой инициативы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В правительстве обсуждают реформу, которая может ограничить выдачу льготной семейной ипотеки: с 2026 года займы под 6% для покупки квартир в новостройках планируют предоставлять только по месту официальной регистрации заёмщика. Это значит, что семьи больше не смогут оформить льготную ипотеку для переезда в другой регион.

Отношение россиян к этой инициативе неоднозначное. Согласно опросам, 26% экономически активного населения поддерживают идею, соглашаясь с принципом «Где родился — там и пригодился». Однако каждый второй респондент выступает против, объясняя это планами на переезд: «Хотели обосноваться там, где комфортный климат». Ещё 24% пока не сформировали чёткой позиции по этому вопросу.

Мужчины поддерживают реформу чаще женщин (30% против 21% соответственно). Наибольшая доля сторонников инициативы среди людей от 35 до 45 лет (29%), тогда как среди молодёжи до 35 лет и граждан старше 45 лет уровень поддержки 23% и 25% соответственно.

Время проведения опроса: 15—24 июля 2025 года.