В этом году каждый второй россиянин проведёт майские праздники дома, а каждый шестой отправится на дачу или в деревню. Работать на майские мужчинам приходится чаще, чем женщинам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году майские праздники, согласно постановлению правительства РФ, продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Каждый второй россиянин (51%) проведёт майские праздники дома, 17% отправятся на дачу или в деревню. 10% будут работать, причём встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам.

7% россиян планируют отдохнуть на природе; по сравнению с 2023 годом желающих отдохнуть за городом стало больше. 4% опрошенных поедут в путешествие по России, 1% — за границу, ещё 1% проведёт майские выходные в гостях.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставрополье. Из открытых зарубежных направлений россияне чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

Время проведения опроса: 15—21 апреля 2025 года.