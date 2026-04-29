Каждый второй россиянин проведёт майские праздники дома. Работать в эти дни будут чаще, чем выезжать на шашлыки

Топ-3 популярных внутренних направлений для путешествий на майские: Санкт-Петербург, Москва и Казань. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году майские праздники относительно короткие: 2 раза по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число. Каждый второй россиянин проведёт выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%). Число работающих в праздничные дни составило 14% — это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет. Встречать праздники на служебном посту мужчинам по-прежнему приходится чаще, чем женщинам (15 и 13% соответственно).

7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке. Затруднились с ответом 6% опрошенных.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Время проведения опроса: 20—23 апреля 2026 года.