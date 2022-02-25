Каждый второй россиянин, работающий на пятидневке, мечтает о 4-дневной рабочей неделе по 10 рабочих часов

Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: 5 дней в неделю по 8 часов как раньше или 4 дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, хотели бы они работать 4 дня в неделю по 10 часов вместо 8-часового рабочего дня за ту же зарплату.

56% россиян хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов: «Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день». Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (61%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60%).

Каждый четвертый опрошенный подобный график работы не одобрил: «4 дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю». 18% затруднились с ответом: «В условиях мегаполиса это нереально. Минимум два часа в день уходит еще на дорогу. У женщин и так практически не остаётся времени на семью».