Каждый второй россиянин считает, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом

Замену депутатов Госдумы искусственным интеллектом чаще одобряет молодёжь. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Несмотря на фантастичность, идею замены депутатов Государственной Думы алгоритмами искусственного интеллекта одобряют 53% россиян, причём 21% относится к ней однозначно положительно, а 32% — скорее положительно. По мнению опрошенных, такая мера поможет снизить коррупцию и обеспечить реальный учёт интересов разных слоев населения. «Хуже точно не будет!»; «А можно всех депутатов заменить хорошо написанным скриптом», — иронизируют респонденты. В своих предпочтениях они солидарны с европейским большинством: по данным опроса, 51% жителей Евросоюза однозначно и скорее положительно оценивают идею замены искусственным интеллектом части мест Национальных парламентариев. По мнению европейских аналитиков, это история не про эффективность алгоритмов, а про отношение населения к слугам народа.

Напротив, 47% россиян не согласны с заменой реальных депутатов алгоритмами искусственного интеллекта. При этом 21% относится к этой идее однозначно отрицательно, а 26% — скорее отрицательно. Свою позицию опрошенные, как правило, объясняют опасениями «восстания машин», а также недостаточной прозрачностью механизмов принятия решений и возможностью мошенничества.

Замену некоторых слуг народа искусственным интеллектом чаще одобряют мужчины (56% против 49% женщин). При этом, чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников роботизации нижней палаты российского парламента: среди молодёжи до 24 лет эту идею одобряют 62%, а среди опрошенных старше 45 лет — 45%.