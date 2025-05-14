Каждый второй россиянин считает, что для карьеры полезнее английский, каждый девятый — китайский

По мнению россиян, английский язык по-прежнему остаётся более значимым для профессионального роста. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители несовершеннолетних детей.

Каждый второй россиянин (51%) считает, что английский язык является ключом к их карьерному успеху. Каждый девятый (11%) полагает, что китайский может сыграть важную роль в их профессиональном развитии.

Причём мужчины о пользе владения языком Поднебесной говорили чаще, чем женщины (14 и 7% соответственно).

Арабский и немецкий языки упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Почти каждый пятый (22%) отмечает, что иностранный язык в его работе не нужен.

53% родителей уверены, что знание английского будет самым полезным для будущего их детей, 28% — китайского. По 1% уверены, что нужно изучать немецкий, арабский или испанский языки. Ещё 1% упомянули другие варианты. 5% родителей считают, что их детям иностранные языки не понадобятся.

Время проведения опроса: 21 апреля — 5 мая 2025 года.