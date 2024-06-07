Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%В Мурманской области расширен перечень граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.06.24 18:00

Каждый второй россиянин считает, что испытывает цифровую зависимость

Количество людей, зависимых от цифровых технологий, растёт. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. Такие результаты получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

15% россиян уверенно заявили о своей цифровой зависимости, а 32% скорее согласны с этим. В то же время 53% утверждают, что не наблюдают у себя зависимости: 37% скорее убеждены в этом, ещё 16% категорически отрицают наличие у себя каких-либо признаков.

Чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 59% среди участников опроса моложе 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет.

39% россиян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс» — временный отказ от использования гаджетов и интернета. Из них 11% сознательно отказываются от цифровых устройств и интернета на некоторое время каждый день, 10% делают это несколько раз в неделю, а 9% — несколько раз в месяц. Ещё 7% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, а 2% — раз в несколько лет.

Однако большинство россиян (61%) не практикуют «цифровой детокс». Некоторые из них не могут позволить себе остаться без связи. Другие же воспринимают современные технологии как естественную среду обитания и не видят необходимости отказываться от них: «Жить в век технологий и отказываться от них — всё равно что отказываться от воздуха», «Кто владеет информацией, тот владеет миром».

Число digital-зависимых людей растёт: +5 процентных пунктов за 3 года. А количество россиян, ежедневно выделяющих время, свободное от гаджетов, уменьшается: минус 10 п.п. с 2021 года.

Время проведения опроса: 27 мая — 3 июня 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика