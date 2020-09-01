Каждый второй россиянин считает, что тратит треть рабочего времени на бесполезную работу

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, какая часть их рабочего времени тратится на обязанности, выполнение которых не имеет никакого смысла. Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, — менее половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%).

Мужчины более категоричны в оценках своего труда: лишь 42% считают, что всё время работы посвящено осмысленным обязанностям, по оценкам остальных бесполезный труд составляет в среднем 32% рабочего времени. Для сравнения, женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, — 52%. По оценкам дам, признающих наличие бесполезной составляющей в их обязанностях, потери времени составляют 30%.

Молодёжь до 24 лет и россияне старше 45 лет чаще других возрастных групп считают, что выполняют только полезную работу (52 и 51%).

Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тысяч рублей — 29%.