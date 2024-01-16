Каждый второй россиянин, ставивший живую ёлку на Новый год, утилизирует её экологичными способами

Новогодние ели всё чаще сдают в переработку. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, как россияне поступают с живыми деревьями после окончания праздников. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, устанавливавшее живую ель на Новый год.

В крупных городах России уже открылись пункты приёма живых елей. Практически каждый второй россиянин выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и ещё 1% мастерит из елей сувениры. 37% россиян уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 14% ещё не решили, как поступят с новогодней елью.

По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще сдавать новогодние деревья в переработку и в зоопарки и реже выбрасывать хвойные в мусор.

Время проведения опроса: 7—12 января 2024 года.