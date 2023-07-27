Каждый второй россиянин убеждён, что престижной работу делает зарплата

По мнению россиян, самые престижные профессии сегодня — это IT-специалист, доктор и военнослужащий. При этом 57% убеждены, что престижной работу делает в основном высокая зарплата. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Престижная профессия — это в первую очередь профессия высокооплачиваемая: так считают 57% россиян. Мнение о том, что престижная профессия подразумевает главным образом уважение общества, разделяют 29%.

Тех, кто считает, что престиж профессии измеряется деньгами, больше всего среди россиян от 35 до 44 лет (63%). Чем выше доход респондентов, тем чаще они убеждены, что престижная работа — это уважаемая обществом: если среди опрошенных, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей, такую точку зрения разделяют 24%, то среди тех, чья зарплата более 80 тысяч, — уже 29%. Кроме того, значимость уважения общества чаще подчеркивают мужчины (31% против 26% среди женщин).

Какие профессии являются сегодня самыми престижными?

В топе — IT-специалисты (их назвали 18% опрошенных), врачи (12%, чаще всего россияне упоминали стоматологов и хирургов) и военнослужащие (7%). По мнению 6%, самой престижной является профессия инженерно-технического работника, 5% назвали топ-менеджеров. Профессию учителя и госслужбу считают наиболее почетными по 4%, квалифицированный рабочий труд — 2%, аналитику (как правило, в банковской и IT-сфере) — также 2%.

Другие специальности упомянули 23%: престижными называли труд учёных, юристов, космонавтов, дизайнеров, HR-менеджеров, музыкантов, блогеров, психологов, архитекторов и проч.

В том, что любая профессия может быть престижной, убеждены 4%, тогда как 3%, напротив, считают, что престижных профессий сегодня нет.

Врачебные специальности женщины оценивают как престижные втрое чаще мужчин (20% против 7% соответственно). Военные и инженерные специальности, а также работа госслужащего выглядят более почетными в глазах представителей сильного пола.

Время проведения опроса: 20—25 июля 2023 года.