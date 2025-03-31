Каждый второй россиянин знает, как отстоять свои права в спорах с работодателем

Каждый второй россиянин знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За 15 лет россиян, компетентных в вопросах трудового законодательства, стало больше на 5 процентных пунктов: сегодня каждый второй экономически активный россиянин знает основные положения Трудового кодекса и готов применять их для защиты своих интересов. Ещё 35% осведомлены о своих трудовых правах, но считают, что без помощи юриста отстоять их не смогут.

Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет оценивают свою компетентность в вопросах трудового законодательства выше, чем те, кто моложе, и те, кто старше (53%). Среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей больше всего тех, кто хорошо знает основные положения ТК и способен отстаивать свои права перед работодателем (59%).

Каждый шестой экономически активный россиянин (16%) рассказал, что не знаком с нормами трудового законодательства: «Не вижу смысла изучать — нормы всё равно не соблюдаются»; «Мне достаточно жизненного опыта».

Время проведения опроса: 21—26 марта 2025 года.