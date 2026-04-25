«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с ракамиМарина Табейкина: о школе жизни в обычном образовательном учреждении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.04.26 18:00

Каждый второй российский мужчина утверждает, что готов уйти в декрет вместо своей жены

Российских мужчин, потенциально готовых к роли папы в декрете, все больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Количество мужчин, которые не исключают для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, продолжает расти: 33% полностью готовы в случае необходимости, ещё 17% скорее готовы. Таким образом, сегодня впервые с 2015 года мы наблюдаем ситуацию, когда согласных и несогласных уйти в декрет поровну. Если в 2025 году категорических противников было 34%, то в 2026 году их 29%. Доля тех, кто скорее не согласился бы, также чуть снизилась — с 23 до 21%.

Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) уменьшилась до 50% против 57% годом ранее.

Согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в каждой шестой компании (17%).

Время проведения опроса: 2 марта — 16 апреля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Крымский мост. Сделано с любовью!». Художественный фильм (16+)23:10«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять