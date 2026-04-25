Каждый второй российский мужчина утверждает, что готов уйти в декрет вместо своей жены

Российских мужчин, потенциально готовых к роли папы в декрете, все больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Количество мужчин, которые не исключают для себя возможности ухода в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, продолжает расти: 33% полностью готовы в случае необходимости, ещё 17% скорее готовы. Таким образом, сегодня впервые с 2015 года мы наблюдаем ситуацию, когда согласных и несогласных уйти в декрет поровну. Если в 2025 году категорических противников было 34%, то в 2026 году их 29%. Доля тех, кто скорее не согласился бы, также чуть снизилась — с 23 до 21%.

Таким образом, суммарная доля негативных ответов (полное или вероятное нежелание брать декрет) уменьшилась до 50% против 57% годом ранее.

Согласно опросу представителей работодателей, за последний год случаи, когда в отпуск по уходу за ребёнком уходили мужчины, фиксировались в каждой шестой компании (17%).

Время проведения опроса: 2 марта — 16 апреля 2026 года.