Каждый второй вакцинированный от коронавируса уже привился и от гриппа

Не хотят болеть ни гриппом, ни ковидом: практически каждый второй прошедший вакцинацию от коронавируса уже вакцинировался и от гриппа. Такие результаты получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны рассказали, как относятся к прививкам от гриппа и коронавируса.

Среди привитых от COVID-19 россиян 48% уже вакцинировались и от гриппа. Среди тех, кто только планирует привиться от ковида, вакцинирован от гриппа лишь каждый десятый. Среди противников вакцинации от коронавируса больше всего и противников вакцинации от гриппа (93%), привиты лишь 2%.

Гендерные различия в отношении к вакцинации: мужчины, привитые от COVID-19, чаще делают и прививку от гриппа (54% против 43% среди женщин).

Ранее «SuperJob» выяснил, что в этом году число работодателей, прививающих сотрудников от гриппа, максимально за 12 лет, а каждый третий россиянин уже готов привиться гибридной вакциной от гриппа и коронавируса.