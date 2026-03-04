Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.26 14:00

Каждый второй владелец пункта выдачи заказов нанимает людей без опыта, но готовых учиться

«Ozon» и «SuperJob» провели масштабное исследование среди 15000 владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и выяснили, как стратегия найма персонала зависит от размера бизнеса. Результат показал два совершенно разных подхода: владельцы малых точек предпочитают быстро нанимать новичков по рекомендациям, тогда как крупные и высоконагруженные точки системно ищут опытных специалистов через рекрутинговые порталы.

Большинство владельцев пунктов выдачи заказов (51%) предпочитают нанимать людей без опыта, но готовых учиться. Кандидаты с опытом работы в логистике, на складе или в ПВЗ являются приоритетом для 35% респондентов. Лишь 7% владельцев в первую очередь ищут сотрудников с опытом в ритейле или клиентском сервисе. При этом с ростом ежедневного потока клиентов спрос на специалистов с логистическим бэкграундом закономерно увеличивается.

Основным и самым быстрым каналом рекрутинга для 70% владельцев остаются рекомендации от знакомых и сотрудников. Однако с увеличением штата или проходимости ПВЗ стратегия меняется: владельцы начинают активнее использовать профессиональные порталы. Среди точек с командой от 7 человек такие порталы используют уже 70% (против 33% у ПВЗ с одним сотрудником). В самых загруженных пунктах выдачи (более 500 клиентов в день) также в 2,5 раза чаще среднего используется реклама на сторонних сайтах, а сотрудничество с центрами занятости и вузами — в 4 раза чаще.

Ключевым и практически обязательным требованием к новичкам у подавляющего большинства владельцев ПВЗ (81%) являются базовые навыки работы с ПК. Также каждый четвертый респондент (25%) назвал физическую выносливость важным качеством при найме — в течение рабочего дня нередко нужно перемещать большое количество коробок.

Процесс от отклика соискателя до его выхода на работу для 61% владельцев ПВЗ укладывается в неделю: 31% нанимают за 1-3 дня, еще 30% — за 4-7 дней. Однако по мере увеличения команды ПВЗ процесс, как правило, становится более структурированным и, как следствие, немного более продолжительным.

Главным методом проверки готовности новичка для владельцев ПВЗ является практика: 44% принимают решение на основе стажировки или работы под наблюдением, а ещё 21% оценивают самостоятельную работу сотрудника. Таким образом, для 65% респондентов ключевым методом является непосредственное наблюдение за действиями новичка в рабочей среде.

На основании опроса владельцев ПВЗ можно выделить 2 основных профиля с разными стратегиями найма. Малые пункты выдачи делают ставку на скорость и гибкость: они чаще нанимают сотрудников без опыта, полагаясь на готовность учиться, и делают это максимально оперативно через личные рекомендации. Стратегия крупных и загруженных ПВЗ становится более сложной и структурированной: поиск кандидатов с опытом работы в логистике и на складах с упором на физическую выносливость. Они диверсифицируют каналы найма, значительно активнее используя рекрутинговые порталы, соцсети, а для самых крупных точек — даже рекламу на сторонних сайтах и сотрудничество с вузами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть у 47% мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»