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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 14:00

Каждый второй зачисленный в вуз по баллам ЕГЭ считает, что такой формат вступительных испытаний помог ему с поступлением

Россияне с высшим образованием чаще поддерживают ту систему вступительных испытаний в вузы, по которой поступали сами: старшее поколение — вступительные экзамены, более молодые граждане — ЕГЭ. К такому выводу пришли эксперты  сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, проведённого по заказу ТАСС, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе выпускники вузов.

Каждый второй выпускник вуза, поступивший по результатам Единого госэкзамена, выступил с одобрением ЕГЭ: 48% считают, что современная система вступительных испытаний облегчила их поступление. Каждый пятый говорит, что поступление по ЕГЭ скорее помешало ему.

Но и среди поступавших в вузы по результатам вступительных экзаменов 28% уверены, что по результатам ЕГЭ поступить легче: «Сдаёшь один раз ЕГЭ и выбираешь вуз, в который проходишь по баллам. Можно документы в несколько вузов направить. Не то что в наше время, когда можно попытаться поступить только в один, а если всё плохо, то, может быть, найдется парочка вузов, принимающих документы позже остальных. Непреодолимый барьер для тех, кто не мог себе позволить поездку для очной сдачи экзамена в вуз в другом городе. Плюс непрекращающийся стресс из-за подготовки к сдаче разных экзаменов с разными требованиями». Старую систему поступления по результатам вступительных экзаменов считают более простой и понятной 4 из 10 россиян, поступавших в вузы именно так.

Сравнение с результатами опросов предыдущих лет показывает, что негатива в адрес ЕГЭ в российском обществе становится меньше, хотя процесс этот очень медленный. По данным на август 2024 года, 23% экономически активных россиян относятся ЕГЭ положительно, 58% — отрицательно. В феврале 2024 отрицательных оценок было 63%, в марте 2023 — 66%.

Женщины в целом более лояльно относятся к ЕГЭ, чем мужчины: россиянки, имеющие детей школьного возраста, лучше ориентируются в том, какие возможности их ребенку открыты благодаря такой форме вступительных испытаний. Больше всего же сторонников ЕГЭ — среди россиян до 24 лет. Они уже не знают других форм аттестации.

Время проведения опроса: 16—26 августа 2024 года.

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