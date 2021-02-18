«КДУ-ПРОФ»: областная «Кировка» запускает новый просветительский проект

Мурманский областной Дворец культуры запускает новый региональный культурно-просветительский проект. «КДУ-ПРОФ» – творческая и динамичная площадка, где специалисты в сфере культурно-досуговой деятельности (КДУ) Мурманской области смогут обменяться опытом и профессиональными навыками. Участников ждут живые дискуссии и полезные практические занятия.

Проект «КДУ-ПРОФ» рассчитан на год. На это время запланированы вебинары, выездные семинары, форсайт-сессии, посвященные работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, старшим поколением, детьми, подростками, молодёжью, семьей, культурно-шефской работе.

1 марта в рамках проекта состоится первый вебинар на тему «Дом культуры для всех: использование инновационных форм культурно-досуговой деятельности в организации работы с различными категориями населения». Участникам представят дайджест региональных мероприятий на 2021 год, расскажут о грантовой поддержке культурных мероприятий и инновационных подходах в работе КДУ «до и после» ограничительных мер.

Как сообщает региональное Министерство культуры, мероприятие пройдёт в формате ZOOM-конференции. Обязательна предварительная регистрация через специальную форму.