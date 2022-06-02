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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 11:30

Кем хотят быть и работать юные жители СЗФО?

Юные соискатели из регионов СЗФО в возрасте 14+ с начала года разместили более 14 тысяч резюме. Наиболее востребованными у молодых соискателей региона с начала года оказались такие профессии как курьер (16% резюме от общего объёма среди юных соискателей из СЗФО), официант или бариста (12%), продавец (8%) промоутер (6%), комплектовщик, оператор колл-центра, специалист техподдержки и другие.

Эксперты hh.ru, выяснили как на данный момент развивается рынок труда и какие карьерные перспективы есть у подростков, а также каковы желания и стремления самих молодых соискателей.

Юные соискатели из регионов СЗФО в возрасте 14+ с начала года разместили более 14 тысяч резюме. Наиболее востребованными у молодых соискателей региона с начала года оказались такие профессии как курьер (16% резюме от общего объёма среди юных соискателей из СЗФО), официант или бариста (12%), продавец (8%) промоутер (6%), комплектовщик, оператор колл-центра, специалист техподдержки и другие (наглядно на диаграмме).

Средняя ожидаемая зарплата, которую чаще всего указывают начинающие соискатели школьного возраста – от 10 до 30 тысяч рублей. Одни из самых часто упоминаемых навыков, которые отмечают в своих резюме подростки, ищущие работу в регионе, стали: ответственность, обучаемость, исполнительность, работоспособность, грамотная речь, работа в команде, а также знание английского языка.

Работодатели также увеличили число вакансий для соискателей 14+ на 97% по сравнению с прошлым годом. Больше трети (42%) всех вакансий для подростков размещены в области административного персонала, каждая пятая (22%) вакансия – в сфере продаж и маркетинге, 6% в сфере рабочего персонала, 5% в транспортной сфере, 3% - в ИТ-сфере, 2% - в сфере масс-медиа.

«Подросткам нужно помнить несколько простых, но важных правил. Во-первых, компания, в которую молодой соискатель нанимается на подработку, не может и не должна просить у него оплатить обучение, материалы, приём документов. Во-вторых, в срочном трудовом договоре должны быть зафиксированы те условия труда, на которые подросток договаривался на собеседовании: график работы, обеденное время, выходные, отпуск. В нём обязательно указывается та зарплата, на которую договорились стороны еще на собеседовании. В-третьих, если заключается договор гражданско-правового характера, нужно обратить внимание на пункт «Ответственность». Он может подразумевать финансовое наказание (штраф, неустойка) за любую провинность. Например, за опоздание или не сданный вовремя результат работ. Ставя подпись, соискатель принимает эти условия», - отмечает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперта по трудовому праву.

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