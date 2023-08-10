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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.23 14:00

Кем хотят работать мурманские выпускники и студенты 2023 года

«Интересно, что у местных выпускников достаточно высокие зарплатные запросы. Так, почти половина (40%) мурманских выпускников хотят получать зарплату не ниже 55000₽. Ещё 11% ожидают доход до 75000 рублей. И только 39% готовы трудится за зарплату до 35000. В данном случае отметим, что одной из наиболее частых причин отказа в трудоустройстве именно среди молодых людей являются завышенные ожидания со стороны соискателей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Конец лета и начало осени – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали почти 200 000 резюме выпускников и студентов 2023 года, живущих в СЗФО, и выяснили, кем они хотят работать прямо сейчас.

За последние три месяца выпускники и студенты в возрасте от 18 до 25 лет, живущие на Северо-Западе, разместили почти 200 тысяч резюме, из них в Мурманской области более 3000 резюме, или 2% на Северо-Западе страны.

В топ-3 желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые соискатели в регионе, вошли: продавец-консультант, администратор и менеджер по работе с клиентами. Также выпускники этого года интересуются профессией официанта, разработчика, дизайнера, секретаря, учителя, упаковщика, водителя. Интересно, что лишь 3% молодых соискателей в регионе на данный момент претендуют на должность курьера. Отметим, что по данным опроса hh.ru, 71% местных выпускников ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе. При этом 63% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (37% опрошенных), смутных перспектив в карьере (21%) и плохих условий труда (21%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе (наглядно на диаграмме).

«Интересно, что у местных выпускников достаточно высокие зарплатные запросы. Так, почти половина (40%) мурманских выпускников хотят получать зарплату не ниже 55000₽. Ещё 11% ожидают доход до 75000 рублей. И только 39% готовы трудится за зарплату до 35000. В данном случае отметим, что одной из наиболее частых причин отказа в трудоустройстве именно среди молодых людей являются завышенные ожидания со стороны соискателей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад

В свою очередь местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 56000₽. При этом по ряду востребованных у молодых специалистов профессий предлагаемая зарплата может быть выше, например, в сфере добычи сырья молодым работникам в Мурманской области заплатят до 66000₽, в сфере сельского хозяйства – до 80000, в области строительства – до 64700. 

Медианные предлагаемые зарплаты молодых специалистов по ряду профессиональных сфер (Мурманская область, лето 2023г.) представлены на таблице.

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