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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.21 18:00

Кем хотят работать участницы конкурсов красоты в Мурманской области и сколько они хотят получать

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала резюме соискательниц из Мурманска, которые когда-либо принимали участие в различных конкурсах красоты и указали это в своих профессиональных портфолио.

Информация об участии в таких конкурсах красоты, как «Мисс Россия», «Краса России», «Краса студенчества России» содержится почти в 600 резюме, открытых на hh.ru. Чаще всего такие соискательницы ищут работу в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (24% резюме), «Маркетинг, реклама, PR» (17%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (14%) и «Административный персонал» (9%).

Средняя заработная плата, на которую претендуют участницы конкурсов красоты в целом по стране, составляет 64 тысячи рублей.

Среди своих ключевых навыков соискательницы называют организаторские навыки, работу в команде, грамотную речь, креативность и ведение переговоров. 

«Участницами различных конкурсов красоты и в том числе «Мисс Мурманск» открыто около 30 резюме. Соискательницы, которые когда-либо претендовали на роль главой красавицы Мурманской области или столицы региона, сегодня ищут работу в сфере «Маркетинг и реклама» и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (по 20% резюме в каждой сфере). Интересна соискательницам также сфера «Продажи» (12% резюме) и область бухгалтерии (8%). Средняя зарплата, которую указывают соискательницы, имеющие опыт участи в конкурсах красоты в Мурманской области, составляет 50 тысяч рублей.

Важно отметить, что на такие вакансии претендуют бывшие участницы конкурсов красоты, которые, как правило, имеют высшее образование по специальности (более 89% от общего числа их резюме), а также профессиональный опыт работы от 3 до 6 лет и более, то есть очень профессионально ориентированные и заинтересованные в построении качественной и интересной карьеры люди», - добавляет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

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