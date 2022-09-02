Кем хотят работать выпускники и студенты Мурманской области 2022 года и кому из них заплатят самую высокую зарплату?

Осень – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали почти 400 тысяч резюме выпускников и студентов 2022 года, живущих в СЗФО, и выяснили, кем они хотят работать прямо сейчас.

За три летних месяца выпускники и студенты в возрасте от 18 до 25 лет, живущие на Северо-Западе, разместили почти 400 тысяч резюме, из них в Мурманской области более 3 тысяч резюме или 2% на Северо-Западе страны.

В топ желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые жители Мурманской области, вошли: продавец-консультант, администратор, менеджер по продажам, курьер, секретарь, кредитный специалист, программист, дизайнер, официант, делопроизводитель, офис-менеджер, учитель, упаковщик, оператор call-центра, разнорабочий, водитель, бухгалтер, оператор ПК, специалист технической поддержки, а также системный администратор (наглядно на диаграмме).

«Половина молодых соискателей Мурманской области (50%) при выходе на рынок труда не имеют никакого опыта работы по своей профессии, ещё почти четвертая часть (27%) смогли получить практический опыт и имеют стаж от 1 года. Почти треть (28%) местных выпускников и студентов интересуются не постоянной работой, а частичной занятостью. По данным опроса hh.ru, 58% выпускников из СЗФО ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе. При этом 65% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (46% опрошенных), смутных перспектив в карьере (31%) и плохих условий труда (24%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе. В среднем выпускники Мурманской области хотят получать зарплату не ниже 48700₽», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

В свою очередь местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 47000₽. При этом по ряду востребованных у молодых специалистов профессий предлагаемая зарплата может быть выше, например, водителям без опыта работы в Мурманской области заплатят до 81000₽, курьерам без опыта до 70500₽, менеджерам по продажам без опыта до 59000₽.

Медианные предлагаемые зарплаты по ряду популярных профессий у студентов в вакансиях без опыта работы, в руб., Мурманская область, лето 2022: