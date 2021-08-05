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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 16:30

Кем и где хотят работать молодые специалисты СЗФО

С начала года начинающие специалисты и студенты, живущие в регионах СЗФО, разместили более 572 тысяч резюме. На данный момент недавние выпускники и молодые специалисты – одна из самых активных групп соискателей, которые ищут работу. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили какие настроения на данный момент есть у молодых соискателей, где они хотят работать и сколько хотят получать.

Где хотят работать молодые спецы СЗФО

Последние данные показывают, что наибольшая доля резюме в сфере «Начало карьеры, студенты» в СЗФО размещается молодыми жителями Северной столицы (до 70% от общего объема резюме в сфере), на втором месте Калининградская и Ленинградская области, наименее активны в поиске работы выпускники и студенты из НАО и Псковской области.

Наибольшим интересом у молодых соискателей пользуется сфера продаж - здесь по состоянию на конец июля размещены 68% резюме начинающих специалистов. На втором месте по числу резюме - «ИТ, телеком», на третьем с небольшим отставанием – сфера административного персонала. Подробнее на диаграмме №1.

«Результаты недавнего опроса среди молодых соискателей показали, что за последние 2 года доля молодых соискателей по всей стране, работающих или желающих работать в государственных органах, практически не изменилась: с 19% в 2019 году она выросла на 2 процентных пункта и составила 21% в целом по РФ. В свою очередь сократилась доля работающих и желающих работать в коммерческих компаниях с 41% до 37%, а вот доля предпочитающих фриланс продолжила стабильный рост и составила уже 20% (в 2016 таких соискателей было 8%, в 2019–17%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Что же касается портрета молодого соискателя СЗФО – в 57% случаев – это девушки, средний возраст соискателя до 22 лет (54%). Соискатели, ищущие работу в сфере «Начало карьеры» чаще всего отмечают, что имеют среднее образование (55% резюме), у 27% уже есть высшее, ещё 15% продолжают учиться в вузе, у 18% есть средне-специальное образование. В большинстве своём (13%) из тех, кто отмечает уровень владения английским языком, владеют им на среднем уровне, ещё 11% остановились на средне-продвинутом уровне, в совершенстве английским овладел 1% молодых специалистов. 

Как правило, молодые соискатели и выпускники ищут работу на полный день и с полной занятостью (более 80%), при этом 37% интересует частичная занятость, каждый пятый не откажется также от «удаленки», 2% или более 2400 начинающих специалистов готовы рассмотреть вахту. Каждый пятый молодой специалист в СЗФО указывает в своём резюме, что ожидает зарплату от 30 до 40 тысяч рублей, зарплату от 60 до 80 тысяч ждут 4%. Подробнее в диаграмме №2.

В каких сферах особенно нужны молодые работники

Анализ вакансий, размещенных работодателями СЗФО и подходящих для выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений и начинающих специалистов показал, что за последние два месяца было открыто около 20 тысяч таких предложений. Год назад в это же время работодателями СЗФО было открыто в 3 раза меньше вакансий для этой категории соискателей. 

Работодатели Северо-Запада выпускников и молодых специалистов чаще всего приглашают на работу компании из сферы продаж, ресторанно-гостиничного бизнеса, ИТ-отрасли, административного и рабочего персонала. Меньше всего вакансий для начинающих специалистов в СЗФО можно найти в сфере добычи сырья, в юридической сфере и закупках. Средняя заработная плата, которую работодатели готовы предложить недавним выпускникам, составляет около 40 тысяч рублей.

«По итогам первого полугодия 2021 года мы видим, что работодатели стали более лояльны к специалистам без опыта работы, но с профильным образованием, особенно в тех профессиональных сферах, где сегодня есть острая нехватка кадров. При этом в таких вакансиях часто встречаются примечания о наличии хорошей учебной базы или возможности пройти обучение при поддержки работодателя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

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