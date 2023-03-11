Кем мы хотели стать в детстве? И кем становимся в жизни
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди россиян и выяснила, кем они хотели стать в детстве, а также как много россиян исполнили свою мечту.
В топ-10 профессий, о которых мечтали россияне в детстве вошли артист\актёр, врач, дизайнер\художник, ветеринарный врач, учитель, военный, адвокат, водитель, программист и полицейский. На эти десять профессий приходится 46% опрошенных, то есть каждый второй респондент в России будучи ребёнком хотел стать кем-то из списка выше.
При этом анализ резюме россиян показывает, что реальная картина сильно отличается от детской мечты. Так, на данный момент лишь 0,5% россиян указали в своих резюме, что они имеют профессию актёра. Чуть чаще встречается упоминание профессии врача: 3,8% резюме от всего объёма по стране за последний месяц. С профессией дизайнера связали свою жизнь лишь 1% соискателей. Ветеринарных врачей ещё меньше: 0,1% соискателей по всей стране.
Наибольшее число резюме за месяц приходится на такие профессии из списка детских желаний: водитель (более 151000 соискателей за месяц или 4,5% резюме от всего объёма по стране), программист (почти 97000 резюме или 3%), экономист (более 56000 кандидатов или почти 2% резюме), учитель (почти 50000 или 1,8% резюме).
Интересно, что специализации популярные в советское время, например профессия космонавта, повара, бухгалтера, летчика, а также балерины (танцора) также попали в рейтинг, но оказались в середине или в конце списка и набрали в сумме лишь 5% голосов россиян.
Кем вы хотели стать в детстве? Россия, 2023
|
Профессия
|
доля желающих
работать в этой профессии
в детстве, в % согласно опросу
|
Артист, актер, аниматор
|
9%
|
Врач
|
7%
|
Дизайнер, художник
|
4%
|
Ветеринарный врач
|
4%
|
Учитель, преподаватель, педагог
|
4%
|
Военнослужащий
|
4%
|
Адвокат, юрист
|
4%
|
Водитель
|
4%
|
Программист, разработчик
|
3%
|
Полицейский
|
3%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
3%
|
Режиссер, сценарист
|
3%
|
Писатель
|
2%
|
Журналист, корреспондент
|
2%
|
Психолог
|
2%
|
Переводчик
|
2%
|
Космонавт
|
2%
|
Архитектор
|
2%
|
Научный специалист, исследователь, лаборант
|
1%
|
Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)
|
1%
|
Танцор
|
1%
|
Автослесарь, автомеханик
|
1%
|
Агроном
|
1%
|
Машинист
|
1%
|
Гейм-дизайнер
|
1%
|
Парикмахер
|
1%
|
Спортсмен
|
1%
|
Бухгалтер, Аудитор
|
1%
|
Директор магазина, директор сети магазинов
|
1%
|
Фотограф, ретушер
|
1%
|
Арт-директор, креативный директор
|
1%
|
Воспитатель, няня
|
1%
|
Археолог
|
1%
|
Певец
|
1%
|
Повар, пекарь, кондитер
|
1%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
1%
|
Экономист
|
1%
|
Летчик
|
1%