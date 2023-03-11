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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.23 13:00

Кем мы хотели стать в детстве? И кем становимся в жизни

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди россиян и выяснила, кем они хотели стать в детстве, а также как много россиян исполнили свою мечту.

В топ-10 профессий, о которых мечтали россияне в детстве вошли артист\актёр, врач, дизайнер\художник, ветеринарный врач, учитель, военный, адвокат, водитель, программист и полицейский. На эти десять профессий приходится 46% опрошенных, то есть каждый второй респондент в России будучи ребёнком хотел стать кем-то из списка выше.

При этом анализ резюме россиян показывает, что реальная картина сильно отличается от детской мечты. Так, на данный момент лишь 0,5% россиян указали в своих резюме, что они имеют профессию актёра. Чуть чаще встречается упоминание профессии врача: 3,8% резюме от всего объёма по стране за последний месяц. С профессией дизайнера связали свою жизнь лишь 1% соискателей. Ветеринарных врачей ещё меньше: 0,1% соискателей по всей стране.

Наибольшее число резюме за месяц приходится на такие профессии из списка детских желаний: водитель (более 151000 соискателей за месяц или 4,5% резюме от всего объёма по стране), программист (почти 97000 резюме или 3%), экономист (более 56000 кандидатов или почти 2% резюме), учитель (почти 50000 или 1,8% резюме).

Интересно, что специализации популярные в советское время, например профессия космонавта, повара, бухгалтера, летчика, а также балерины (танцора) также попали в рейтинг, но оказались в середине или в конце списка и набрали в сумме лишь 5% голосов россиян.

Кем вы хотели стать в детстве? Россия, 2023

Профессия

 

доля желающих

работать в этой профессии

в детстве, в % согласно опросу

Артист, актер, аниматор

9%

Врач

7%

Дизайнер, художник

4%

Ветеринарный врач

4%

Учитель, преподаватель, педагог

4%

Военнослужащий

4%

Адвокат, юрист

4%

Водитель

4%

Программист, разработчик

3%

Полицейский

3%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

3%

Режиссер, сценарист

3%

Писатель

2%

Журналист, корреспондент

2%

Психолог

2%

Переводчик

2%

Космонавт

2%

Архитектор

2%

Научный специалист, исследователь, лаборант

1%

Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)

1%

Танцор

1%

Автослесарь, автомеханик

1%

Агроном

1%

Машинист

1%

Гейм-дизайнер

1%

Парикмахер

1%

Спортсмен

1%

Бухгалтер, Аудитор

1%

Директор магазина, директор сети магазинов

1%

Фотограф, ретушер

1%

Арт-директор, креативный директор

1%

Воспитатель, няня

1%

Археолог

1%

Певец

1%

Повар, пекарь, кондитер

1%

Продавец-консультант, продавец-кассир

1%

Экономист

1%

Летчик

1%

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