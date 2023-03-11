Кем мы хотели стать в детстве? И кем становимся в жизни

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди россиян и выяснила, кем они хотели стать в детстве, а также как много россиян исполнили свою мечту.

В топ-10 профессий, о которых мечтали россияне в детстве вошли артист\актёр, врач, дизайнер\художник, ветеринарный врач, учитель, военный, адвокат, водитель, программист и полицейский. На эти десять профессий приходится 46% опрошенных, то есть каждый второй респондент в России будучи ребёнком хотел стать кем-то из списка выше.

При этом анализ резюме россиян показывает, что реальная картина сильно отличается от детской мечты. Так, на данный момент лишь 0,5% россиян указали в своих резюме, что они имеют профессию актёра. Чуть чаще встречается упоминание профессии врача: 3,8% резюме от всего объёма по стране за последний месяц. С профессией дизайнера связали свою жизнь лишь 1% соискателей. Ветеринарных врачей ещё меньше: 0,1% соискателей по всей стране.

Наибольшее число резюме за месяц приходится на такие профессии из списка детских желаний: водитель (более 151000 соискателей за месяц или 4,5% резюме от всего объёма по стране), программист (почти 97000 резюме или 3%), экономист (более 56000 кандидатов или почти 2% резюме), учитель (почти 50000 или 1,8% резюме).

Интересно, что специализации популярные в советское время, например профессия космонавта, повара, бухгалтера, летчика, а также балерины (танцора) также попали в рейтинг, но оказались в середине или в конце списка и набрали в сумме лишь 5% голосов россиян.

Кем вы хотели стать в детстве? Россия, 2023