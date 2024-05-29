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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.24 18:00

Кем работают филологи и сколько им готовы платить в Мурманской области?

Так, в Петербурге спрос на филологов за год вырос на 32%, в Ленобласти – на 23%, в Мурманской области – на 20%, в Архангельской области – на 31%, в Псковской области – на 19%, в Новгородской области – на 28%, в Вологодской области – на 25%, в Карелии – на 34%, в Коми – на 23%, в Калининградской области – на 36%.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на специалистов с филологическим образованием, выяснив в каких отраслях они востребованы и какие зарплаты им предлагают. 

Выпускникам филологического факультета проще найти работу в Москве. В 2023 году на долю Москвы приходилось 11,2% от всех предложений работы филологам. В числе регионов России, где есть спрос на гуманитариев: Санкт-Петербург (3,7% вакансий), Московская область (1,9%), Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская область (по 1,5%) и Нижегородская область (1,1%). В целом по России спрос на специалистов с филологическим образованием вырос на 5%.

В регионах СЗФО по итогам прошлого года работодатели искали более 600 новых филологов. Это на 40% больше, чем в 2022 году. Интересно, что по итогам прошлого года ни в одном из регионов СЗФО не было зафиксировано падение на филологов у работодателей. Так, в Петербурге спрос на филологов за год вырос на 32%, в Ленобласти – на 23%, в Мурманской области – на 20%, в Архангельской области – на 31%, в Псковской области – на 19%, в Новгородской области – на 28%, в Вологодской области – на 25%, в Карелии – на 34%, в Коми – на 23%, в Калининградской области – на 36%.

В 57% случаев филологам предлагают работу в образовании. Так же филологов нанимают на позиции копирайтера, редактора, корректора, PR-менеджера, менеджера по маркетингу, интернет-маркетолога. Такие специалисты требуются образовательным учреждениям (31,8%), ИТ-компаниям (31,6%), СМИ, рекламным и event-агентствам (11%), В2В-компаниям (7,7%) и розничным сетям (5,5%).

Удалённая работа предлагается в 37% открытых вакансий, гибкий график — в 4%. Соискатели с филологическим образованием могут найти работу и вахтовым методом. На hh.ru было открыто более 60 вакансий с релокацией. Среди них: экскурсовод на Сахалин с зарплатой  до 150000 рублей, арт-директор на круизный теплоход с зарплатой до 55000 рублей, гувернантка или гувернер для троих детей с зарплатой до 255000 рублей, специалист по коммуникациям (без указания зарплаты).

В среднем в стране филологам предлагают зарплату в 75000 рублей по итогам 2023 года. Самые высокие доходы могут быть у переводчиков (до 300000 рублей), пресс-секретарей (до 250000 рублей), менеджеров по рекламе и PR (до 200000 рублей),  руководителей PR-службы (180000 рублей),  SMM-специалистов (120000 рублей) и шеф-редакторов (120000 рублей).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплатные предложения для филологов в текущем году зафиксированы в Сахалинской области (здесь им готовы платить в среднем 129000 рублей), Ямало-Ненецкий АО (90000 рублей) и Москве (79400 рублей). В среднем по СЗФО средняя зарплата филолога сейчас остановилась на уровне 62090 рублей, что на 7000 больше, чем в 2023. В Мурманской области средняя зарплата филолога – 76000 рублей, что на 6000 больше, чем в 2023 году (наглядно на диаграмме).

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