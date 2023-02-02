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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 15:00

Кем стать в 2023 году, чтобы всё было хорошо в карьере

В этом году изменения экономики и рынка труда неизбежны, как и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Эти масштабные процессы оказывают огромное влияние на рынок труда и структуру востребованного персонала у работодателей. Какие профессии уже входят в топ по востребованности в начале 2023 года и какие будут востребованы весь этот год – в обзоре hh.ru.

Какие профессии востребованы здесь и сейчас

В топ-10 самых востребованных, по числу новых вакансий и спросу у работодателей Мурманской области прямо сейчас входят: продавец-консультант, врач, менеджер по маркетингу, водитель, повар, администратор, инженер, разнорабочий, мерчендайзер, слесарь.

Какие профессии будут востребованы у работодателей весь год, а какие нет

Ко многим из тех профессий, которые уже давно находятся в дефиците – прежде всего рабочие и ИТ-специалисты, прибавилось ещё несколько, чья востребованность усилится на фоне отсутствия достаточного числа таких специалистов.

В первую очередь, к ним относятся вспомогательные производственные функции – специалисты по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технические кадры для запуска новых производственных процессов и линий. Сейчас конкуренция на вакансии для них крайне низкая – всего два человека на место, а значит трудоустройство возможно без больших проблем и при низкой конкуренции со стороны других соискателей. Также широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта.

По объему открытых вакансий этой зимой работники сферы транспорта и логистики входят в пятёрку лидеров, а конкуренция составляет те же два человека на место. Отдельно необходимо выделить сферу консалтинга как одну из самых востребованных и дефицитных (0,1 резюме на одну вакансию), а также самую быстрорастущую по предлагаемым зарплатам (+24% г/г, с 57 тысяч до 71 тысячи рублей).

В условиях сохранения неопределенности бизнесу нужны специалисты, способные комплексно оценивать и прогнозировать все возможные сценарии для адаптации или корректировки стратегий. Рабочие специальности находятся в дефиците уже несколько лет и пока нет никаких предпосылок для его ослабления. В отличии от сферы ИТ, которая в прошлом году чувствовала себя немного лучше за счет притока соискателей уровня junior. Вполне вероятно, что в 2023 году этот тренд на «омоложение» соискателей в ИТ продолжится. В строительном секторе ситуация скорее всего изменится за счёт снижения темпов застройки и падения продаж недвижимости, спрос на строительные профессии может также замедлится, хотя сейчас они все ещё в дефиците (1,3 резюме на вакансию).

Какие компетенции и навыки будут в числе наиболее востребованных у работодателей

«Сейчас особенно ценно быть универсальным специалистом с широким набором умений, чем специалистом с узкой экспертизой. Это связано не только с тем, что работодатель непременно хочет с помощью одного специалиста закрывать не одну задачу, а две или три сразу. Это важно прежде всего в условиях турбулентности и трансформации бизнес-процессов, когда задачи сотрудника могут измениться кардинально в течение короткого времени, а ресурсов на подбор, адаптацию новых сотрудников всё меньше.

Из этого следует ещё один востребованный навык – саморазвитие или склонность к быстрому обучению. Сейчас работодатели ценят в сотрудниках стрессоустойчивость, умение адаптироваться в непростых и постоянно меняющихся условиях, навык эффективного управления командой. Кроме того, компаниями ценятся сотрудники с развитым критическим мышлением, способностью к глубинному анализу, быстрому и эффективному обучению. Важны лидерские качества, навыки коммуникации», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

Фото предоставлено пресс-службой Кольской ГМК.

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