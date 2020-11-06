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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.20 12:40

Кем угодно, только не дворником или кассиром. Россияне назвали профессии, которые не подходят их детям

Дворник, продавец и уборщик возглавляют рейтинг неприемлемых профессий для детей с точки зрения родителей. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob», которые  выяснили, в каком профессиональном качестве родители не хотели бы видеть своих детей.

Нужно отметить, что в разряд неприемлемых родители зачисляли профессии непрестижные, опасные, малооплачиваемые и недостаточно уважаемые, а также порой просто называли свою профессию, потому что разочаровались в ней.

«Вот будешь плохо учиться — станешь дворником», — эта фраза по-прежнему является главной карьерной «страшилкой» для детей. Следуя заветам предыдущих поколений, каждый десятый современный родитель не хочет, чтобы его ребенок подметал улицы. 7% родителей считают неприемлемой для своего ребенка профессию продавца или кассира. Не хотят видеть своих детей в качестве уборщика 6% респондентов.

5% родителей против профессии полицейского для своего ребенка. По 4% ответивших ни за что не хотят, чтобы их дети стали грузчиками или водителями. Против профессии чиновника высказались также 4%. Не желают своему ребенку профессионального пути в педагогике еще 4% опрошенных, в медицине — 3%. «Зарплата маленькая, а люди неблагодарные», — комментируют респонденты. По 3% родителей назвали неприемлемыми должности военнослужащего и рабочего. Профессии бухгалтера, артиста и любые позиции, название которых начинается со слова «менеджер», считают недопустимыми для своего ребенка по 2% респондентов. Еще 2% опрошенных запрещают детям становиться блогерами. Среди других вариантов неугодных профессий респонденты называли журналистов, официантов, барменов, пожарных, космонавтов, охранников, сантехников, курьеров, парикмахеров, шахтеров, строителей, юристов.

8% родителей утверждают, что не существует неприемлемых профессий и они готовы поддержать любой выбор ребёнка.

 

Комментарии

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Сергей
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