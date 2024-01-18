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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 16:30

«Кибербезопасность будущего»: юных северян приглашают на новый «Урок цифры»

«Лаборатория Касперского» разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» обучающие материалы и тренажеры на тему «Кибербезопасность будущего». Из них школьники узнают, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. А ещё познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специалистами, которые уже сегодня разрабатывают современные подходы и решения для защиты различных устройств, чтобы сделать цифровой мир безопаснее.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» проходит в российских школах с 15 января по 4 февраля. Задания и сценарии программы различаются для учеников младших, средних и старших классов.

Новый урок состоит из интерактивных заданий-тренажёров. По сюжету герои «Урока цифры» попадают в симуляцию будущего – в 2050 год. Несмотря на то, что действие происходит в выдуманных мирах, задания носят вполне практический характер и учат, как защищаться от киберугроз сегодняшнего дня. Например, учащимся расскажут, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли являются надежными, а какие лучше не использовать, почему нужно регулярно обновлять программы, установленные на компьютере и смартфоне.

Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф. Материалы урока являются также практикоориентированными и помогают детям узнать о многообразии ролей в сферах информационных технологий и информационной безопасности. Обе эти области – многогранные, и задача урока «Лаборатории Касперского» – познакомить детей с некоторыми профессиями, которые, безусловно, будут востребованы в будущем.

Школьникам расскажут, чем занимаются, в частности, эксперты по кибербезопасности, пентестеры и специалисты по безопасной разработке.

«Наша миссия – строить безопасный мир. Мы верим, что важную роль в этом играют актуальные знания и навыки. Благодаря «Уроку цифры» мы сможем рассказать большому числу взрослых и детей, как сделать цифровое пространство более безопасным. Важно, что школьники также получат представление о многообразии ролей в области ИТ. Надеемся, что уроки от ведущих технологических компаний помогут им определиться с будущей профессией», – отметил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

«Более 80% детей от 3 до 14 лет постоянно пользуются интернетом. Их необходимо информировать об интернет-угрозах и способах их предотвращения. Ежегодно один из уроков всероссийской акции «Урок цифры» посвящен кибербезопасности. В этот раз школьники узнают, какие киберугрозы есть сейчас, а какие могут появиться в будущем. Им также расскажут о профессиях в сфере цифровой безопасности и защиты данных», – подчеркнула директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«В динамически меняющемся мире важность защиты данных и персональной информации возрастает ежедневно. Помимо этого, профессии будущего неразрывно связаны с кибербезопасностью. Мы рады, что этот «Урок цифры» был запущен совместно с одной из лучших компаний мира в области кибербеза – «Лабораторией Касперского». Уверен, школьники как младших классов, так и старших, вдохновятся этим направлением работы и, возможно, примут решение работать в сфере безопасности данных в будущем», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Пройти урок можно до 4 февраля по ссылке

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