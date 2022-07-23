Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru: «в Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры;

в Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь.

Ещё раз обращаем внимание мирового сообщества на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований.

Кроме того, киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины. В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города.

Указанная и другие подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах Украины происходят при молчаливом согласии стран так называемого «цивилизованного» Запада и по-прежнему остаются без должного внимания со стороны Организации Объединенных Наций, Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Международного комитета Красного Креста».

Фото: https://vk.com/mil