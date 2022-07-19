Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Харькове на территории школы №8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом, эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась;

в Павлограде Днепропетровской области в школе №6 по (ул. героев Украины) оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов;

в Доброполье Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Солнечный квартал) военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику, жителям запрещено покидать свои квартиры, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита».

Кроме того, несмотря на угрозу продовольственного кризиса и пренебрегая благополучием собственного народа, киевские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины:

в Калиновке Бахмутского района Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь;

в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолётов и артиллерии.

Указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей проводятся на фоне не прекращающейся истерии «цивилизованного» Запада и их лживых обвинений в адрес Российской Федерации в искусственном создании продовольственного кризиса в мире. Заранее предупреждаем, что в ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы «бесчинствах русских» планируется широко распространить через западные и украинские СМИ.

Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Фото: https://vk.com/mil