Мурманская область. Арктика (16+)01.06.25 23:00
Киевским режимом был совершён теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродрома Мурманской области
Сегодня киевским режимом был совершён теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники терактов задержаны.
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