Киевским режимом был совершён теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродрома Мурманской области

Сегодня киевским режимом был совершён теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Некоторые участники терактов задержаны.