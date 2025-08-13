По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, с этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник, 11 августа, была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезённые западные журналисты.

В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооружённые Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населённых пунктах, отмечает военное ведомство.

Фото: https://mil.ru/news/5afc93b5-ad06-4e61-8646-3550855aa591