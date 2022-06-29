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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 09:00

Киевский режим намерен осуществить очередную бесчеловечную провокацию, чтобы обвинить Вооруженные силы России в ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Бахмуте Донецкой Народной Республики в кожвендиспансере и клинике «Медцентр» (ул. Мариупольская) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Чернигове в здании областного туберкулезного диспансера (проспект Мира) размещён штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов, при этом всех больных, независимо от их состояния здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Северске Донецкой Народной Республике в зданиях городской больницы (ул. Суворова) националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

По имеющейся достоверной информации киевский режим намерен осуществить очередную бесчеловечную провокацию. В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице (ул. Освободителей) в Высокополье, находящемся под контролем Вооруженных сил России. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить Вооруженные силы России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения.

При проведении данной провокации по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

Кроме того, спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения. Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» (населённый пункт Курортный Одесской области) 18 июня 2022 г. прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приёма, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами».

 

 

 

Фото: https://function.mil.ru/files/morf/Mizintsev_28.06.22_2800.jpg

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