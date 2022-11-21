Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции

Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.

Министерство обороны Российской Федерации 20 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.

На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпринимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах населённых пунктов Табаевка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены более 20-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающего поражения огнём артиллерии по выдвигавшимся колоннам ВСУ сорваны попытки противника атаковать силами трёх ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Макеевка, Червонопоповка и Кременная Луганской Народной Республики.

Кроме того, противник предпринял безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Коломыйчиха Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено два МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Веселое Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами ВКС России уничтожено две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS».

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вёл обстрелы жилых районов на территории Белгородской области. Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое Донецкой Народной Республики, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Гусельское Донецкой Народной Республики.

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Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.

С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвёртым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано ещё два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию.

Стрельба велась из района населённого пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены.

Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остаётся в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и «Росатома».

Фото и видео: https://vk.com/mil