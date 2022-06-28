Киевский режим подготовил и пытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения Вооруженных сил РФ в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий украинских властей в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

Как сообщает telegra.ph: «достоверно установлено, что киевский режим подготовил и пытается реализовать очередную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в разрушении важнейших элементов жизнеобеспечения Украины и создании на территории страны энергетического и гуманитарного кризиса. Для её реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (г. Зеленодольск, Днепропетровская обл.), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 г.) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня.

Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют готовность киевского режима пожертвовать благополучием своих граждан ради очередной громкой провокации. Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск.

В случае реализации данного циничного сценария и разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население большей части центральных регионов Украины и сотни объектов жизнеобеспечения. Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима.

Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что эту и другие подобные провокации со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.

Кроме того, несмотря на угрозу продовольственного кризиса украинские вооруженные формирования продолжают использовать предприятия пищевой промышленности в военных целях:

в Донецкой Народной Республике на территориях хлебозавода (г. Славянск, пер. Богомольца) и молокозавода (г. Краматорск, ул. Героев Союза) военнослужащие подразделений ВСУ оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают населенные пункты;

в Харькове на территории хлебозавода №11 (ул. Гвардейцев-Широнинцев) националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное безразличие украинских властей к судьбам мирных жителей.

Все это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима».

Фото: https://vk.com/mil