Киевский режим предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции «Русская»

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ночь на 11 марта киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолётного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Начиная с 23 часов 47 минут 10 марта до 5 часов 8 минут 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа было сбито средствами российских зенитных ракетных войск, два украинских БПЛА перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4 часа 4 минуты и в 5 часов 8 минут) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп.

Кроме того, ещё один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15 часов 58 минут.

Одновременно с попытками выведения из строя газокомпрессорной станции «Русская» киевский режим в ночное время 11 марта предпринял попытку атаки с применением 14 ударных БПЛА самолётного типа на компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе г. Туапсе.

В результате слаженных действий расчётов российских средств ПВО и РЭБ ущерба обороняемому объекту не допущено».

Фото и видео: https://vk.com/mil