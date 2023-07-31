«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 тысяч 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 тысяч 824 человека и 2 тысячи 227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков «Leopard», 11 американских БМП «Bradley», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — озвучил данные глава российского военного ведомства.

Киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах России: министр обороны РФ провёл селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ситуации в районе проведения специальной военной операции. Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника.

«Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — заявил Министр обороны.

Глава военного ведомства также дополнил, что на Ореховском направлении была сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать оборону российских войск. При этом проявили стойкость и самоотверженность подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. Сергей Шойгу поблагодарил всех военнослужащих, державших оборону на данном направлении.

Только за два дня — 26 и 27 июля — в районе населённого пункта Работино уничтожены более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких «Leopard», два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности — 63 единицы бронетехники.

Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населённые пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении.

«Особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк. Там также действовали активно, действовали маневренно. И в результате добились успехов», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Также отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 тысяч 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 тысяч 824 человека и 2 тысячи 227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков «Leopard», 11 американских БМП «Bradley», 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши», — озвучил данные глава российского военного ведомства.

Очевидно, отметил министр обороны РФ, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.

На фоне неудачного так называемого «контрнаступления» киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

С учётом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.

В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты.

«Благодарю весь личный состав, участвующий в специальной военной операции, за службу, мужество, героизм. Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально. Ребята проявляют действительно высочайшие образцы мужества, героизма и, ещё раз повторюсь, профессионализма», — добавил Сергей Шойгу.

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