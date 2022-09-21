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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.22 09:00

Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции

В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.

Минобороны России 20 сентября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.

Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожены более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населённых пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидированы до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Кроме того, в городе Николаев уничтожен цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Долина, Татьяновка, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах.

Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Катериновка, Доброволье Донецкой Народной Республики, Брагиновка Днепропетровской области и Степное Запорожской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодёжное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области. В районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты «HARM». Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», а также «Ольха» в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области.

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Киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населённого пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения. Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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