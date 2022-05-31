Киевский режим в очередной раз демонстрирует бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжают тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Как сообщает function.mil.ru:

в Харькове на территории школы №81 по улице Красная Аллея и в Доме культуры по улице Плехановской военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, разместили артиллерию и РСЗО, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. При этом, подходы к указанным зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в посёлке Боровское Луганской Народной Республики в жилых домах боевики «Правого сектора» оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории школы-интерната по улице Василия Стуса неонацистами и иностранными наёмниками размещено тяжёлое вооружение, в здании оборудованы опорный пункт и склад боеприпасов;

в Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе №2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещён личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане.

Кроме того, в Харьковской области боевики националистического подразделения «Кракен», сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые «эскадроны смерти» по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно.

Такие преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права.

Фото: https://vk.com/mil