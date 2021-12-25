Кинематографистов Арктики приглашают на кинофестиваль на Чукотке

23 декабря стартовал приём заявок на участие в VI Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон», который пройдёт с 11 по 24 апреля 2022 года в столице Чукотского автономного округа - городе Анадырь.

АМКФ «Золотой ворон» — одно из крупнейших культурных событий, проходящих на территории Крайнего Севера России, особенность которого является то, что это кинофестиваль зрительский: обладателя Гран-При кинофестиваля определяют зрители, принимающие участие в рейтинговом голосовании. Для вручения призов жюри в столицу Чукотки ежегодно прилетают авторитетные кинематографисты со всего мира.

В международной конкурсной программе полнометражных фильмов могут принять участие игровые и неигровые работы, созданные не ранее 1 января 2020 года и посвященные арктической или северной тематике, а также отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе коренных народов.

Для участия в конкурсе короткометражного кино приглашаются игровые и неигровые фильмы любой жанровой направленности, снятые не ранее 1 января 2020 года.

Во внеконкурсных показах могут принимать участие произведения различной тематики и времени производства.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля не позднее 28 февраля 2022 года https://goldenravenfilmfest.ru/zayavka

По итогам фестиваля победителям будут вручены следующие награды: Гран-при фестиваля за лучший фильм конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов, специальный приз жюри фестиваля конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов, «Малый Золотой ворон» за лучший короткометражный игровой и неигровой фильм, специальный приз регионального конкурса «Киновзлёт!», приз оргкомитета фестиваля и приз «За вклад в киноискусство». Все призы фестиваля уникальны и ежегодно создаются художником-косторезом из клыка моржа и рога лося.

Как сообщает продюсерский центр «Северный характер», фестиваль Золотой ворон проводится продюсерским центром Молодёжные инициативы, Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке правительства Чукотского АО, Министерства культуры РФ, Президентского Фонда культурных инициатив, Союза кинематографистов России.