Кинематографисты, снимающие в Кольском Заполярье, могут получить субсидии областного правительства

С 24 февраля 2026 года стартует приём заявок на получение кинорибейтов — субсидий, которые покрывают часть расходов кинокомпаний на организацию съёмочного процесса в регионе. Заявочная кампания продлится до 25 марта.

На эти цели из областного бюджета предусмотрено 20 млн рублей. Максимальная сумма рибейта для одной кинокомпании не должна превышать 30 процентов от общих затрат на съёмки в Мурманской области. Подробности — на сайте регионального Министерства культуры: vk.cc/cUCPJn

Как отмечает vk.com/murmanculture, благодаря этой мере поддержки с 2020 года в Заполярье снято 23 национальных фильма. Развитие кинопроизводства — одно из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!». Помимо кинорибейтов для профессиональных съёмочных команд, план предусматривает гранты для молодых режиссёров и творцов, а также инициативы, которые связаны с экологичным подходом к работе киностудий в регионе.

Фото (кинокомпания «Соль»): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286312%2F1f384b79e541e34b79