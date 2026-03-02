Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
02.03.26 17:00

Кинематографисты, снимающие в Кольском Заполярье, могут получить субсидии областного правительства

В Мурманской области стартовал приём заявок на получение кинорибейтов – субсидий, которые покрывают часть расходов кинокомпаний на организацию съёмочного процесса в регионе. Заявочная кампания продлится до 25 марта.

Общий объём субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Кольского Заполярья составляет 20 млн рублей. При этом сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30 процентов от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе. Подробная информация о сроках и способах подачи заявок размещена на сайте регионального министерства культуры (https://culture.gov-murman.ru/grants/filmmaking/subsid_2025/).

Как отмечает региональное Министерство культуры, благодаря этой мере поддержки с 2020 года в Мурманской области создано 23 национальных фильма. Напомним, развитие кинопроизводства в регионе – одно из ключевых направлений в сфере культуры по губернаторскому плану «На Севере – жить!». Помимо кинорибейтов для профессиональных съёмочных команд, план предусматривает гранты для молодых режиссёров и творцов, а также инициативы, которые связаны с экологичным подходом к работе киностудий в Кольском Заполярье.

 

 

Фото (кинокомпания «Соль»): https://gov-murman.ru/info/news/563060/#&gid=1&pid=1

