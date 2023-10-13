Кинематографисты, создающие фильмы в Кольском Заполярье, могут вновь претендовать на субсидии областного правительства

16 октября в Мурманской области стартует очередная заявочная компания на получение кинорибейтов, которая продлится до 14 ноября. Объём субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Мурманской области в этом году составляет 15 млн рублей.

Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе, а работу над фильмами на территории Мурманской области необходимо завершить до конца текущего года. Подробную информацию о сроках и способах подачи заявок можно найти на сайте регионального Минкульта.

Как сообщает региональное Министерство культуры, развитие кинопроизводства в Мурманской области – одно из ключевых мероприятий в сфере культуры, включённых в стратегический план «На Севере – жить». Помимо кинорибейтов для профессиональных съёмочных команд, план предусматривает гранты для молодых режиссёров и творцов, а также инициативы, связанные с экологичным подходом к работе киностудий в Кольском Заполярье.