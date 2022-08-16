Кинематографисты вернулись на север, чтобы снять фильм «На границе»

В конце июля съёмочная группа, в которой также участвуют и мурманские кинематографисты - оператор Александр Коновалов и исполнительный продюсер Светлана Осминина («Северный характер») провели очередные съёмки в Мурманской области - Лиинахамари и Никеле.

Новый фильм «На границе» посвящён теме сохранения памяти важных исторических событий в пограничном Лиинахамари. Художник из Никеля Владимир Зубаиров с участием офицера в отставке Андрея Соколова, который курирует сохранность памятников в Лиинахамари, приступили к восстановлению отдельных монументов. Съемки продолжатся осенью.

Проект был поддержан Фондом поддержки регионального кинематографа.

Напомним, в мае прошли показы нового исторического фильма по дневникам Арсения Головко «Незамерзающий порт надежды», снятого в разных точках Заполярья и созданного на сегодняшнем материале.

Фильм получил высокую оценку зрителей и руководства Северного флота, был показан в Североморске и в Мурманске - учащимся Нахимовского училища. Автора и режиссёра Дарью Хренову настолько затянул магнетический северный край, дышащий памятью Великой Отечественной, что она решила продолжить работу.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262506%2Fwall-139605315_19624