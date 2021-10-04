Кино: две шведки ищут в Мурманске моряков, которые спасли их в 1984 году

Режиссёр из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Веддё.

Лодку вынесло с открытое море и болтало там двое суток. Отчаявшихся обмороженных девушек спасли моряки советского сухогруза «Дагестан», принадлежащего Мурманскому морскому пароходству.

По прошествии 37 лет Хелена набрала достаточно материала для съёмок фильма о тех событиях. В ближайшее время в Мурманск приедет съёмочная группа, которая возьмёт интервью у спасителей – тех самых моряков сухогруза. Точно известно, что в Мурманске проживают бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков, и несколько моряков, которых еще предстоит найти.

«Встречу со съёмочной группой организует Центр кинопроизводства Мурманской области. Мы также разыскиваем моряков, которые работали в 1984 году на сухогрузе и могут поделиться своими воспоминаниями, - пишет «Northchar Team». - Друзья, если вы или ваши знакомые были участниками тех далеких событий и готовы дать интервью для документального фильма, звоните нам по телефону 8-921-511-05-00 или пишите в группу Центра кинопроизводства Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».