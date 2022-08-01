Кино, литература, живопись и стендап: в Мончегорске пройдёт традиционный фестиваль «Табуретка»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, традиционный фестиваль «Табуретка» пройдёт в Мончегорске в августе. В этом году он объединит северян сразу на нескольких творческих площадках. Основные мероприятия пройдут в Городском парке им. Сергея Бровцева 20 августа, но к тематическим активностям можно присоединиться уже с 5 августа.

Так, в рамках фестивальной кинолаборатории участники пройдут курсы по созданию фильма и попробуют себя в роли настоящих киноделов. Всем желающим будет предложено написать сценарий или сыграть роль, поработать гримером или раскадровщиком, выступить в роли режиссера или подобрать подходящие съемочные локации. Созданные в процессе короткометражные фильмы покажут на ключевом мероприятии фестиваля.

С 12 по 20 августа в Мончегорске будет работать школа стендапа. Преподавателями выступят блогеры, а также участники Московской школы стендапа и проектов на ТНТ и СТС. Начинающих комиков научат подбирать темы для монологов и использовать юмористические приемы в своих выступлениях.

Ещё одна активность – индустриальный пленэр. Он пройдёт 19 августа. Новички и опытные художники напишут виды Мончегорска под руководством опытных мастеров. Завершит мероприятие – выставка работ участников.

Подробнее ознакомиться с программой, а также условиями участия в фестивале «Табуретка» можно в группе мероприятия «ВКонтакте».

Организаторами выступают фонд «Живая классика» и компания «Норникель». Ежегодное мероприятие своим названием обязано памятнику табуретке – символу первых выступлений в семейном кругу. Тематический арт-объект установлен в Городском парке им. Сергея Бровцева в 2015 году. В разные годы гостями «Табуретки» становились известные российские и зарубежные поэты, современные писатели, музыканты и художники, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/