Кино на высокой широте: очередные показы киномарафона пройдут в мурманском Доме молодёжи и «СОПКАХ.21А»

В заполярной столице продолжается киномарафон, в рамках которого проходят показы лент, снятых в Кольском Заполярье. Они посвящены региону и людям, живущим на Севере.

Так, в программу марафона вошли игровые короткометражки «Севером согретое сердце», «Простите, дядя Дима» и тизер фильма «Дорога в детство». Все три проекта реализованы выпускниками региональной кинолаборатории «Нордфильм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, северяне и гости региона могут увидеть ленты «ХроNIKI», «Цена вопроса», а также «Капитан и Пинагор» и «Арктик-джаз» – фильмы, получившие грантовую поддержку Министерства культуры Мурманской области. Все ленты на показах представляют их авторы.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, всего в программе марафона пять кинопоказов. Первый прошёл 25 января в уличном кинотеатре в современном пространстве «Контейнер-холл». Руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова провела встречу с местными киноделами: авторы рассказали о своих планах и получили полезные советы по съемке и продвижению кинолент.

Впереди ещё два показа – 15 февраля в Доме молодёжи и 22 февраля – в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Начало мероприятий – в 18.00.