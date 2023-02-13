В Мурманской области положительная динамика браковМы такие разные: нигерийский художник создаёт портреты из старых шлёпанцев, а японцы придумали забавный способ расслабиться и согреться
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 08:45

Кино на высокой широте: очередные показы киномарафона пройдут в мурманском Доме молодёжи и «СОПКАХ.21А»

В заполярной столице продолжается киномарафон, в рамках которого проходят показы лент, снятых в Кольском Заполярье. Они посвящены региону и людям, живущим на Севере.

Так, в программу марафона вошли игровые короткометражки «Севером согретое сердце», «Простите, дядя Дима» и тизер фильма «Дорога в детство». Все три проекта реализованы выпускниками региональной кинолаборатории «Нордфильм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Кроме того, северяне и гости региона могут увидеть ленты «ХроNIKI», «Цена вопроса», а также «Капитан и Пинагор» и «Арктик-джаз» – фильмы, получившие грантовую поддержку Министерства культуры Мурманской области. Все ленты на показах представляют их авторы.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, всего в программе марафона пять кинопоказов. Первый прошёл 25 января в уличном кинотеатре в современном пространстве «Контейнер-холл». Руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова провела встречу с местными киноделами: авторы рассказали о своих планах и получили полезные советы по съемке и продвижению кинолент.

Впереди ещё два показа – 15 февраля в Доме молодёжи и 22 февраля – в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Начало мероприятий – в 18.00.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на пиццемейкеров в России за три года вырос на 156%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, курс рубля следует за ними-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)«Коммунальные страдания»: затянувшаяся песня, или С 1 марта в счетах за коммуналку у части россиян появятся другие цифры-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика