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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.23 08:45

«Кино на высокой широте»: в Мурманске стартует марафон региональных фильмов

В столице Кольского Заполярья стартует марафон северного кино. Ленты в рамках показов «Кино на высокой широте» объединяет одна тема – они посвящены Северу и людям, живущим за полярным кругом.

В программе марафона – пять кинопоказов с участием авторов фильмов. Первый сеанс пройдёт 25 января в уличном кинотеатре культурного хаба «Контейнер Холл». Показы также пройдут в мурманской арт-библиотеке, Баренц-баре и Доме молодёжи. Завершится марафон 22 февраля в Центре современного искусства в областной научной библиотеке.

Зрители смогут увидеть фильмы, снятые в Мурманской области. В программу включены киноленты, созданные выпускниками кинолаборатории «Нордфильм» прошлой осенью: игровые короткометражки «Севером согретое сердце», «Простите, дядя Дима» и тизер фильма «Дорога в детство».

Часть кинопоказов будет посвящена фильмам, созданным при поддержке правительства региона. Так, 8 февраля можно будет посмотреть фильм, который стал победителем грантового конкурса губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов «Капитан и Пинагор», а также документальную ленту, получившую рибейт в 2022 году, «Арктик-джаз».

Вход на все сеансы свободный.

Как сообщает региональное Министерство культуры, киномарафон организован продюсерским центром «Северный характер» в рамках проекта «Кино на высокой широте» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области и регионального Центра кинопроизводства.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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