Кино, парки, театры — главные развлечения россиян на зимних каникулах

В новогодние каникулы россияне чаще всего посещали кинотеатры, городские парки и театры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Зимние каникулы стартовали 29 декабря и завершились 8 января.

Какие развлекательные мероприятия успели посетить россияне в это время?

Согласно опросу, проведенному «Superjob», 14% респондентов побывали в кино. 11% гуляли в парках отдыха. 9% наслаждались театральными постановками. Прокатиться на коньках удалось 8% опрошенных. 7% побывали на детских елках, 5% посетили музеи и выставки, а 3% — ярмарку. 2% катались на лыжах, а еще по 2% посетили концерты и цирки. Среди прочих мест для отдыха россияне называли аквапарки, зоопарки, бани, квесты, экскурсии, зимнюю рыбалку, ледовые городки, термальные источники, оленьи фермы и другие.

43% опрошенных признались, что не посещали никаких мероприятий в новогодние каникулы: кому-то пришлось работать, другие же предпочли провести время дома, в деревне, на даче или в гостях.

Женщины чаще мужчин посещали кинотеатры, городские парки, театры, катки, музеи и выставки. Практически каждый второй мужчина признался, что ему никуда не удалось выбраться.

Время проведения открытого опроса: 9—13 января 2025 года.